Allerta meteo per venti forti in Campania | l' avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la regione, segnalando venti provenienti da nord-est con raffiche intense. L'avviso riguarda anche il mare, che si presenta agitato, e ci sono possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. La situazione interessa specificamente le zone costiere e richiede attenzione per le condizioni meteorologiche previste.

E' stata emanata un'allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle ore 20 di oggi 22 aprile alle 20 di domani, 23 aprile. La nota della Protezione Civile RegionaleSi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento Notizie correlate Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civileL’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di giovedì 19 febbraio fino alle 8 di venerdì 20 febbraio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 13 aprile 2026; Allerta meteo per vento forte; Allerta Meteo: la Protezione Civile ha emanato un Avviso per Tempo Avverso, 8 le Regioni coinvolte; Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste: è allerta meteo 'gialla' sul Foggiano. Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Temporali e Venti forti, le zone coinvolteUna perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso la nostra penisola, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà, dalla serata di domenica 12 Aprile il Nord-Ovest, per es ... ilmeteo.it Maltempo, allerta meteo domani mercoledì 25 marzo per forte vento: le regioni colpiteIl Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per il forte vento che colpirà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, diverse ... fanpage.it RINASCE L'AREA ABBANDONATA DAGLI ANNI '80: ECCO COSA DIVENTERA' https://www.friulioggi.it/palmanova/area-edimil-palmanova-sede-protezione-civile-22-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Mercoledì #22aprile #allertaGIALLA meteo-idro in sei regioni. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com