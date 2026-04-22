Allerta meteo per venti forti in Campania | l' avviso della Protezione Civile

Da salernotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la regione, segnalando venti provenienti da nord-est con raffiche intense. L'avviso riguarda anche il mare, che si presenta agitato, e ci sono possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. La situazione interessa specificamente le zone costiere e richiede attenzione per le condizioni meteorologiche previste.

E' stata emanata un'allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle ore 20 di oggi 22 aprile alle 20 di domani, 23 aprile. La nota della Protezione Civile RegionaleSi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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