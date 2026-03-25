La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti

La Protezione Civile della regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo a causa di venti intensi provenienti prevalentemente da sud-ovest. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere intensità elevate e causare mareggiate lungo le coste esposte. La comunicazione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda sia le condizioni atmosferiche che le conseguenze sul mare.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, 26 marzo. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti Articoli correlati La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello... La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo giallaLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato... ANCHE DOMANI, MERCOLEDI' 7 GENNAIO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA Altri aggiornamenti su Protezione civile Temi più discussi: Protezione civile: tecnologia, cooperazione e prevenzione, il progetto AMIS per affrontare le sfide del rischio costiero; Provvedimenti di Protezione Civile; Maltempo: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest; SardegnaProtezioneCivile - Bando contributi 2025 OdV di Protezione Civile: online la modulistica di rendicontazione. L'Italia dona attrezzature alla protezione civile della Bosnia ErzegovinaIn un importante passo verso il rafforzamento della riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza delle comunità, l'Ambasciatrice d'Italia, S.E. (ANSA) ... ansa.it Lucio Filippi è morto a 66 anni dopo la lotta con un tumore. Addio al fondatore della Protezione civile di CamposampieroSANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - All'età di 66 anni, dopo un anno di malattia per un tumore al pancreas che non gli ha lasciato scampo, è morto Lucio Filippi, uno dei ... ilgazzettino.it Terremoto di magnitudo ML 4.0 in provincia di Massa-Carrara con epicentro a Fosdinovo, scossa avvertita in molte zone della Toscana. Verifiche in corso con il sistema regionale di Protezione Civile. - facebook.com facebook Allerta Meteo Protezione Civile, inizia un nuovo peggioramento: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest x.com