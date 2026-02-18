Venti forti in arrivo su Napoli e Campania | nuova allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo perché venti intensi, provenienti da sud-ovest, si avvicinano alla regione. Secondo il Centro Funzionale, le raffiche potrebbero raggiungere velocità elevate, causando onde alte e mare agitato lungo le coste. Le zone più a rischio sono quelle esposte all’azione del vento e del mare, dove si prevede un aumento delle onde e possibili mareggiate. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. La situazione è in costante monitoraggio.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di giovedì 19 febbraio fino alle 8 di venerdì 20 febbraio. La Protezione civile ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala operativa Regionale. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Venti forti su Napoli e temporali, nuova allerta meteo della Protezione civileLa Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la Campania, a causa di venti intensi che stanno colpendo Napoli e di temporali che si stanno sviluppando nel sud della regione. Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Valentino all'insegna del maltempo: giù le temperature e venti forti in arrivo. Feste di Carnevale posticipate per le piogge. Le...; METEO CALABRIA. Maltempo in arrivo, piogge intense, venti forti e mareggiate; Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47. In arrivo neve al Nord, venti e mareggiate sul resto d'Italia(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l'intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate ... notizie.tiscali.it Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Venti forti e Neve su diverse regioniL’avviso prevede, a partire dalle prime ore di giovedì 19 febbraio, nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con apporti al suolo da deboli a ... ilmeteo.it Venti forti e mareggiate, avviso della protezione civile. Tra giovedì e venerdì raffiche fino a burrasca https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/02/venti-forti-e-mareggiate-avviso-della-protezione-civile-d0bfe795-2780-4d32-abbe-132d51f8a803.htmlw facebook #ChiusuraPrecauzionaleCimiteriEParchi cittadini martedì 17 febbraio per venti forti sino a burrasca. Misura per garantire la #Sicurezza pubblica, in considerazione dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla #ProtezioneCivile. #Cagliari x.com