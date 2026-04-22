Allerta meteo in Campania | venti forti e mare agitato per 24 ore

In Campania è stata diramata un’allerta meteo valida dalle 20 del 22 aprile alle 20 del 23 aprile, con venti forti e mare molto mosso. Durante questo periodo, non sono previste precipitazioni, ma si consiglia di prestare attenzione a strutture e aree verdi. La perturbazione riguarda esclusivamente condizioni di vento e mare agitato, senza coinvolgimento di piogge. La protezione civile invita alla prudenza in queste ore.

Allerta meteo in Campania per venti forti e mare agitato dalle 20 del 22 aprile alle 20 del 23. Nessun rischio per piogge, ma attenzione a strutture e verde pubblico. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per venti forti o molto forti di provenienza nord-orientale, con raffiche intense su tutto il territorio regionale. L’allerta è valida dalle ore 20 di oggi, martedì 22 aprile, fino alle ore 20 di domani, mercoledì 23 aprile. Oltre al vento, è previsto mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. Una situazione che potrebbe creare disagi soprattutto nelle aree costiere più vulnerabili.🔗 Leggi su 2anews.it

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Proroga allerta meteo in Campania

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