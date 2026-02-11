La regione Campania si prepara a affrontare un’ondata di maltempo. Venti forti e un mare molto agitato hanno portato la Protezione civile a emettere un’allerta gialla valida per tutta la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. La decisione arriva dopo le valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteo in corso e le previsioni di evoluzione del tempo.

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una duplice allerta meteo valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 12 febbraio. Allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali anche intensi a scala locale con conseguente criticità idrogeologica sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

© Anteprima24.it - Venti forti e e mare agitato, in Campania è allerta meteo gialla

L'allerta meteo in Campania interessa i prossimi giorni, con venti forti e mare agitato.

