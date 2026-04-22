La Protezione Civile della Regione ha diramato un’allerta meteo per la Campania a causa di venti forti provenienti da nord-est. Le raffiche sono previste intense e il mare si presenterà molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La decisione è stata presa in base alle valutazioni del Centro Funzionale, che ha monitorato le condizioni climatiche nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 20 di oggi 22 aprile alle 20 di domani, 23 aprile. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo in Campania per venti forti con raffiche e mare agitato

Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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