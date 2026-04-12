allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo a causa di venti sud-orientali forti o molto forti, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità elevate. Contestualmente, si prevede un mare agitato con possibili mareggiate che interesseranno le zone costiere esposte. La comunicazione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e prevede condizioni di maltempo che potrebbero durare nelle prossime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, alle 14 di domani, lunedì 13 aprile. I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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