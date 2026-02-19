Temporali in arrivo su Napoli e Campania nuova allerta meteo della Protezione civile

Un temporale si è abbattuto su Napoli questa mattina, causando allagamenti e disagi nelle strade centrali. La causa è un fronte perturbato proveniente dal mare che ha portato venti intensi e pioggia abbondante. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per tutta la regione, prevedendo temporali e rovesci anche nelle prossime ore. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione si mantiene critica nel capoluogo campano e nei comuni limitrofi.

Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nelle prossime ore, porterà anche temporali e rovesci Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo "gialla" e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.