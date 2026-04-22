La Juventus ha iniziato gli allenamenti in vista della partita contro il Milan. L'allenatore valuta con attenzione le condizioni di Yildiz, Thuram e Holm, giocatori coinvolti nel gruppo. La squadra prosegue la preparazione in attesa della sfida, che si svolgerà nei prossimi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle condizioni fisiche dei calciatori coinvolti.

di Luca Fioretti Allenamento Juve: si avvicina la sfida al Milan e mister Spalletti valuta con estrema attenzione lo stato di salute di Yildiz, Thuram e Holm. La Juventus ha regolarmente ripreso le proprie sedute di allenamento alla Continassa. Dopo aver beneficiato di un giorno di totale riposo, i bianconeri hanno iniziato la marcia di avvicinamento all’attesissimo incontro di domenica sera. Sotto l’attenta supervisione di Luciano Spalletti, il gruppo si è ritrovato sul campo per preparare la complessa trasferta contro il Milan. La sessione mattutina ha immediatamente evidenziato alcune delicate situazioni da monitorare con scrupolosa attenzione sul fronte degli infortuni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve: iniziata la marcia di avvicinamento al big match col Milan, novità su Yildiz, Thuram e Holm

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