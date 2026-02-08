Ultimissime Juve LIVE | convocati Juve per il match contro la Lazio Novità su Thuram

La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Tra i nomi spicca Thuram, che potrebbe essere in campo dopo alcune assenze. I tifosi aspettano con ansia di scoprire se l’attaccante sarà in grado di scendere in campo. La sfida si avvicina e i bianconeri sono pronti a scendere in campo per cercare i tre punti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 febbraio 2026. Thuram rimane alla Juventus? Cosa trapela sul futuro del centrocampista francese. Questa l’idea della dirigenza bianconera. Ore 14.25 – Thuram rimane alla Juventus? Cosa trapela sul futuro del centrocampista francese. Questa l’idea della dirigenza bianconera Convocati Juve per la Lazio: la decisione su Kelly e Conceicao, c’è Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: convocati Juve per il match contro la Lazio. Novità su Thuram Approfondimenti su Juve Lazio Ultimissime Juve LIVE: tutta la verità sulle voci relative ad Agnelli, i convocati per il match contro il Bologna Le ultime notizie dalla Juventus in tempo reale: aggiornamenti sulle voci riguardanti Agnelli, i convocati per la sfida contro il Bologna e le novità più recenti dal mondo bianconero. Ultimissime Juve LIVE: ecco i convocati per il match contro il Napoli. Giornata speciale per Spalletti: cos’è successo due anni fa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Juve Lazio Argomenti discussi: Calciomercato 2026: news, trattative e indiscrezioni del 31 gennaio; Holm, Boga e Yildiz: cosa ha deciso Spalletti. I convocati Juve contro l'Atalanta; Boga e Holm sono convocati per Atalanta-Juventus e giocano subito in Coppa Italia? La decisione di Spalletti sui nuovi acquisti; Juventus, gli indisponibili e squalificati per il prossimo match di Serie A Enilive: out solo Milik e Vlahovic. Convocati Juve-Lazio: Spalletti, la scelta su Kelly e Conceicao. Holm-Boga, nuovo esordioSono 23 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra la sua Juve e la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'importante giornata di ieri, con l'annuncio show del rinnovo d ... tuttosport.com Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Spalletti: presenti Conceicao e KellyStasera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino si gioca la partita tra la Juventus e la Lazio, valevole per la 24^ giornata di Serie A. Il. tuttomercatoweb.com Le ultimissime sulla #Juve Gli aggiornamenti x.com Le ultimissime sulla #Juve Gli aggiornamenti facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.