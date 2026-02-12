Questa mattina alla Continassa, McKennie si è allenato con il gruppo dopo aver risolto il problema alla caviglia. Il centrocampista sarà quindi disponibile per la partita contro l’Inter, portando una buona notizia per Spalletti.

di Marco Baridon McKennie ha smaltito il problema alla caviglia e si è allenato in gruppo. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione contro l’Inter. Il quartier generale della Continassa torna a respirare un’aria di cauto ottimismo in vista dei prossimi, decisivi impegni stagionali. La notizia più lieta della mattinata per Luciano Spalletti riguarda senza dubbio il recupero di uno degli equilibratori fondamentali del centrocampo bianconero: Weston McKennie. Il texano, protagonista di una stagione di grande sostanza e duttilità, sembra aver smaltito i postumi dell’incidente fisico che aveva fatto scattare l’allarme nello staff medico soltanto pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie, arrivano ottime notizie per Spalletti in vista di Inter Juve: cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa

La Juventus si prepara per la sfida contro l'Inter con un allenamento intenso alla Continassa.

