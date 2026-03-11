Allenamento Juve | Vlahovic subito decisivo in partitella a segno anche Milik Cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEO

Oggi alla Continassa si sono allenati i giocatori della Juventus, con Vlahovic e Milik in campo durante la partitella. Vlahovic ha segnato subito, dimostrando prontezza, mentre Milik ha contribuito con un gol. L’allenamento si è svolto senza altri dettagli sui partecipanti, e il video dell’evento mostra le azioni dei due attaccanti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sull’allenamento odierno.

Allenamento Juve, i due bomber tornano in campo e lasciano subito il segno nella partitella ma è il serbo a rubare la scena alla Continassa. Le ottime notizie per Luciano Spalletti arrivano direttamente dai campi della Continassa. La seduta odierna ha fornito indicazioni preziose per le imminenti rotazioni, confermando il definitivo rientro di pedine fondamentali per il reparto avanzato. Come documentato nel video dell’allenamento, il gruppo ha disputato una sessione intensa, culminata con una una partitella. I riflettori erano puntati soprattutto sui due attaccanti al rientro dai rispettivi stop fisici. Sia Dusan Vlahovic che Arek Milik hanno risposto presente alla chiamata del mister, scendendo in campo con grande determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, novità su Vlahovic e Milik dopo l'allenamento di oggi: cosa è accaduto alla Continassa dopo la vittoria col Pisa.

Allenamento Juve: i retrosceni in vista dell'Inter. Cosa è successo alla Continassa – VIDEO

Il ritorno di Vlahovic: in campo e segna subito! L'allenamento alla Continassa. Il numero 9 bianconero, prima volta in gruppo dopo l'infortunio, si candida per una maglia già contro l'Udinese

Juventus, tutto l'allenamento in gruppo per Vlahovic: convocato per l'Udinese. Notizia importante dall'allenamento mattutino della Juventus: come riporta Il Bianconero, Dusan Vlahovic ha svolto l'intera sessione con il gruppo. Il centravanti serbo è quindi pienamente recuperato

