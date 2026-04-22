All’Istituto Einaudi di Lodi si insegna la “raschiatura”, una tradizione locale legata alla produzione di un prodotto tipico del Lodigiano. Gli studenti imparano le tecniche tradizionali per preparare questa specialità, che rappresenta una delle eccellenze della zona. La scuola si impegna a mantenere viva questa pratica tradizionale, trasmettendola alle nuove generazioni attraverso corsi pratici e teoria.

All’ Istituto Einaudi di Lodi si impara a preparare una delle eccellenze più autentiche del Lodigiano. È stato infatti promosso il progetto “ A scuola di raspadura “. Artefice dell’iniziativa è stato il professore di Cucina Francesco Algieri. E il corso è stato poi approvato dalla dirigente Laura Majocchi e dal collegio docenti. Il percorso nasce con un obiettivo chiaro: trasformare un prodotto tipico in un’esperienza educativa completa, capace di intrecciare cultura, storia, tecnica e creatività. Il professor Algieri punta infatti a far riscoprire agli studenti le tradizioni del territorio, affinché non vengano dimenticate. Protagonista assoluta è la raspadura, sottilissima sfoglia di Grana Padano giovane ottenuta con la tradizionale raschiatura manuale, simbolo di un sapere artigianale che affonda le radici nella storia locale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’Einaudi s’impara la “raschiatura”: "Portiamo avanti la tradizione locale"

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