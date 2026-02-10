Rifiuti Piunti Conou | Portiamo avanti la sfida della qualità

Il Conou, il consorzio che si occupa di gestire gli oli minerali usati, ha annunciato di voler migliorare la qualità del servizio. Piunti, uno dei rappresentanti, ha spiegato che l’obiettivo è portare avanti una vera sfida sulla qualità, combattere l’evasione e sensibilizzare su come si gestiscono i rifiuti di oli minerali. Il focus resta sulla promozione dell’economia circolare e sulla corretta raccolta, per evitare che gli oli usati finiscano in modo sbagliato.

(Adnkronos) – Qualità, lotta all'evasione e sensibilizzazione sui temi dell'economia circolare. Queste le prossime sfide su cui si concentra il Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati. L'economia circolare dell'olio usato in Italia funziona ma il Conou, che la gestisce, continua a guardare al futuro. "La battaglia della qualità è . Piunti (Conou): "Italia eccellenza globale in economia circolare oli minerali usati" Piunti, vicepresidente di Conou, afferma che l'Italia è un'eccellenza mondiale nella gestione dell'economia circolare degli oli minerali usati. Sostenibilità, Piunti (Conou): "Raccolta e rigenerazione olio usato, eccellenza Made in Italy" In Italia, il Consorzio Conou si distingue per la sua attività di raccolta e rigenerazione dell'olio minerale usato. Rifiuti, Piunti (Conou): Portiamo avanti la sfida della qualità Qualità, lotta all'evasione e sensibilizzazione sui temi dell'economia circolare. Queste le prossime sfide su cui si concentra il Conou, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati. Rifiuti, Piunti (Conou): Italia eccellenza globale in economia circolare oli minerali usati L'olio minerale usato è un rifiuto pericoloso che se smaltito in modo scorretto può essere altamente inquinante: versato nel terreno avvelena la falda acquifera, disperso in acqua forma una pellicola

