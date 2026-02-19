Catania difende la tradizione | a rischio la carne di cavallo tra leggi nazionali e identità locale

A Catania, la tradizione della carne di cavallo rischia di scomparire a causa di nuove leggi nazionali. La città si oppone alle proposte che limitano la vendita e il consumo di questa specialità locale, considerata parte integrante della cultura gastronomica. Molti ristoranti e commercianti hanno già smesso di offrire piatti a base di carne equina, temendo sanzioni o chiusure. La questione diventa sempre più calda, con cittadini e imprenditori che chiedono di preservare un patrimonio storico e culinario. La discussione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Catania si ribella: a rischio la tradizione della carne di cavallo tra proposte di legge e identità locale. Catania è in rivolta. Una serie di proposte legislative nazionali che mirano a equiparare gli equini agli animali da affezione sta sollevando un'ondata di proteste nella città, dove il consumo di carne di cavallo è una tradizione secolare profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico. A rischio, centinaia di attività tra ristoranti e chioschi, un indotto turistico significativo e un patrimonio culturale unico. Un patrimonio gastronomico in pericolo. La "puppetta", la polpetta di carne di cavallo, è un simbolo della gastronomia catanese.