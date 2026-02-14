La Minerva torna ad Arezzo | anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostra

Il ministro Giuli ha partecipato al taglio del nastro della mostra sulla Minerva ad Arezzo, portando un segnale di attenzione verso la città e il suo patrimonio. La riapertura si svolge dopo mesi di lavori di restauro che hanno restituito alla statua un aspetto originale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con numerosi visitatori e cittadini presenti per assistere all’evento.

AREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata. Dopo quasi cinque secoli di 'esilio' fiorentino, la Minerva di Arezzo, straordinario capolavoro bronzeo di epoca ellenistica, ha varcato nuovamente la soglia della sua città d'origine. Ad attendere il ritorno della dea al Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate c'era il ministro della cultura, Alessandro Giuli, che ha tenuto a battesimo l'inaugurazione di una mostra destinata a restare aperta fino al prossimo 6 settembre. Un evento che non è solo una parentesi espositiva, ma l'adempimento di una promessa istituzionale fatta a una comunità che non aveva mai smesso di rivendicare le proprie radici classiche.