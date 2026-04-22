All' attacco dei campanili

In diverse città italiane si trovano aeroporti, fiere, mercati ortofrutticoli e grandi stazioni ferroviarie. Questi luoghi rappresentano punti di riferimento per attività commerciali e di mobilità. La presenza di queste strutture influisce sulla vita quotidiana dei residenti e sul funzionamento delle aree urbane. La loro distribuzione è spesso legata alla storia e allo sviluppo di ogni città, rendendo ogni luogo unico nel suo genere.

In ogni città un aeroporto, una fiera, un mercato ortofrutticolo e perché no una grande stazione ferroviaria. Tutte realtà in concorrenza tra loro nel territorio regionale. E sostenute da generosi contributi pubblici. Purtroppo è stato questo il modello che ha caratterizzato l'Emilia-Romagna, uno schema sicuramente sostenibile in tempi di vacche grasse quando non si dava troppo peso ai bilanci di Regione e Comuni, ma non proponibile in uno scenario, come l'attuale, dove la crisi economica picchia duro. È per questo che è lodevole lo sforzo della Regione Emilia-Romagna per mettere finalmente in rete i quattro aeroporti regionali cercando di bilanciare la crescita del colosso Marconi di Bologna - puntando su voli sempre più intercontinentali - con il sostegno ai piccoli scali di Forlì, Rimini e Parma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Salita campane per Triduo dei Morti Notizie correlate La Corsa dei Campanili a VimercateUn percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all'esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate. Leggi anche: Tra storia e sostenibilità, in Brianza torna la Corsa dei Campanili: come partecipare