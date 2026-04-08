La Corsa dei Campanili a Vimercate

Un percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all'esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate. L'appuntamento è con l'ottava edizione della Corsa dei Campanili, in programma domenica 13 aprile, l'evento che unisce sport, tradizione e territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Avvio di corsa per le Borse europee dopo la tregua di due settimane tra Usa e Iran. Francoforte balza del 4,8% con il Dax a quota 24.021 punti. Parigi sale del 3,54% con il Cac 40 a 8.200 punti e Londra di un +2,61% con il Ftse 100 a 10.620 punti. #ANSA x.com

Ciao a tutti Vorrei condividere con tutti la corsa non competitiva che si terrà a Chignolo d’isola (BG) il 19 aprile 2026 Super pacco gara e ristoro finale Aiutatemi a condividere, grazie !! - facebook.com facebook