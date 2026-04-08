La Corsa dei Campanili a Vimercate

Da monzatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all'esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate. L'appuntamento è con l'ottava edizione della Corsa dei Campanili, in programma domenica 13 aprile, l'evento che unisce sport, tradizione e territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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