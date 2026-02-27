Caso Epstein Bill Clinton davanti alla Commissione vigilanza I democratici | È il presidente sbagliato

Durante l'interrogatorio dell'ex presidente Usa Bill Clinton sulla vicenda Jeffrey Epstein, i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza hanno ribadito l'invito a chiamare sotto giuramento l'ex presidente Donald Trump per esaminare i documenti relativi al finanziere pedofilo. La discussione si concentra sulle testimonianze e sui documenti in possesso della commissione, mentre l'esito dell'interrogatorio di Clinton è ancora in corso.

Roma, 27 febbraio 2026 – Mentre si attende l’esito dell’interrogatorio dell’ex presidente Usa Bill Clinton sul caso Jeffrey Epstein, i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza ribadiscono l'invito a chiamare Donald Trump a deporre sotto giuramento sui file del finanziere pedofilo. “Faremo tutte le domande necessarie a Bill Clinton ma è il presidente sbagliato” Lo hanno detto i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza. Più netto Robert Garcia, il democratico della California che siede nella commissione Oversight della Camera che, rivolto a Trump, ha detto: “Tiri fuori le palle e venga a testimoniare”. Garcia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Mai incontrato Epstein". Hillary Clinton per sei ore davanti alla Commissione di Vigilanza della CameraHillary Clinton ieri ha trascorso più di sei ore a deporre a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera.

I Clinton ora accettano di testimoniare alla Camera sul caso Epstein. Ma il presidente della Commissione rifiutaBill e Hillary Clinton si sono detti pronti a testimoniare alla Camera nel caso Epstein.

Hillary Clinton demands Trump quizzed under oath over Epstein

Caso Epstein, ieri ascoltata Hillary Clinton: Mai incontrato, indagate su Trump. Oggi tocca a BillNon ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini, ha detto Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza del Congresso. E poi ha attaccato: Indagate invece su ... msn.com

Epstein files, Cnn: «La deposizione dei Clinton potrebbe rivelarsi un boomerang per Trump»«Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini. La commissione dovrebbe indagare su Trump». Hillary Clinton davanti alla Commissione di vigilanza a New York si difende così e attacca ... ilsole24ore.com

Caso Epstein, oggi Bill Clinton al Congresso. Dalle foto alle email, che cosa c’è nei file x.com