Caso Epstein Bill Clinton davanti alla Commissione vigilanza I democratici | È il presidente sbagliato

Durante l'interrogatorio dell'ex presidente Usa Bill Clinton sulla vicenda Jeffrey Epstein, i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza hanno ribadito l'invito a chiamare sotto giuramento l'ex presidente Donald Trump per esaminare i documenti relativi al finanziere pedofilo. La discussione si concentra sulle testimonianze e sui documenti in possesso della commissione, mentre l'esito dell'interrogatorio di Clinton è ancora in corso.

Roma, 27 febbraio 2026 – Mentre si attende l’esito dell’interrogatorio dell’ex presidente Usa Bill Clinton sul caso Jeffrey Epstein, i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza ribadiscono l'invito a chiamare Donald Trump a deporre sotto giuramento sui file del finanziere pedofilo. “Faremo tutte le domande necessarie a Bill Clinton ma è il presidente sbagliato” Lo hanno detto i rappresentanti democratici della Commissione vigilanza. Più netto Robert Garcia, il democratico della California che siede nella commissione Oversight della Camera che, rivolto a Trump, ha detto: “Tiri fuori le palle e venga a testimoniare”. Garcia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

