Aouani da record! Alla maratona di Tokyo centra il primato italiano

L'ingegnere milanese ha stabilito il nuovo record italiano alla maratona di Tokyo, dove ha concluso la corsa in sesto posizione. In quella stessa gara, aveva ottenuto il bronzo mondiale a settembre nella capitale giapponese. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di corsa e degli addetti ai lavori. La gara si è svolta sulla distanza ufficiale, con un tempo che ha superato i precedenti record nazionali.

A Tokyo, il 25 settembre, ha vinto il bronzo mondiale. A Tokyo, stanotte, ha firmato un grande record italiano. Iliass Aouani, 167 giorni più tardi, nella capitale giapponese, è protagonista di un'altra super maratona. Il 30enne ingegnere milanese di origini marocchine, in città da dieci giorni, chiude la prima Major del 2026 al sesto posto in un sontuoso 2h04'26". Rispetto al precedente limite nazionale, dal dicembre 2024 detenuto dal senese Yoghi Chiappinelli, il progresso è di 58". Rispetto al personale, ottenuto nella stessa occasione, di 1'40". Il portacolori delle Fiamme Azzurre fa così di nuovo suo un primato che già gli era appartenuto per quasi un anno, a partire dal marzo 2023, quando a Barcellona corse in 2h07'13".