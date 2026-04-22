Allarme per il caro-vita pensionati a rischio | Anp-Cia Ferrara lancia l’appello al Governo

Un aumento dei prezzi di beni di prima necessità e carburanti sta mettendo in difficoltà molti pensionati, che si trovano a dover scegliere tra spesa, trasporti e assistenza sanitaria. L’Associazione Nazionale Pensionati e la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara hanno rivolto un appello al Governo, evidenziando come i pensioni minime non siano sufficienti per coprire le spese quotidiane. La situazione rischia di peggiorare nei prossimi mesi.

Un carrello della spesa sempre più pesante, il costo dei carburanti fuori controllo e assegni pensionistici minimi che spesso costringono a scegliere se fare la spesa, il pieno all’auto o curarsi. Al centro della prima riunione operativa del nuovo Consiglio direttivo dell’Anp di Ferrara, che.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto"Il presidente Cugliari chiede un confronto urgente tra le Regioni per portare al Governo una posizione unitaria sull’emergenza energetica Il caro... Crisi energetica e caro gasolio, Confindustria Catania lancia l’allarme: “A rischio la sopravvivenza delle imprese”ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania, 16 aprile 2026 – Una tempesta perfetta che rischia di spazzare via una parte significativa delle imprese del... Una raccolta di contenuti Si parla di: Allarme per il caro-vita, pensionati a rischio: Anp-Cia Ferrara lancia l’appello al Governo. Allarme Anp-Cia: In aree rurali 7 pensionati su 10 nella soglia povertàSe in Italia quasi un pensionato su due vive con meno di 1.000 euro al mese, nelle aree rurali lucane la situazione è ancora più difficile. L’Anp-Cia della Basilicata rilancia l’iniziativa, già ... quotidianosanita.it Anp-Cia, vertici confermati. Bandiera ancora al timone: Più risorse per la sanitàLa IX assemblea elettiva di Anp-Cia Ferrara ha confermato Andrea Bandiera alla guida dell’associazione per i prossimi quattro anni. Bandiera, pensionato ancora molto attivo e profondamente legato al ... ilrestodelcarlino.it