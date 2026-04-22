Lo scorso 16 aprile, nel Bresciano, la Polizia Provinciale ha soccorso un gufo reale in condizioni critiche e lo ha trasferito al Cras WWF di Valpredina, in Bergamasca. La morte di questo esemplare è avvenuta a causa di colpi di fucile, episodio che ha suscitato preoccupazione tra le autorità e gli ambientalisti. Questo episodio si inserisce in un quadro di allerta riguardo al bracconaggio di specie protette nella zona.

Brescia, 22 aprile 2026 – Allarme bracconaggio nel Bresciano. Lo scorso 16 aprile la Polizia Provinciale di Brescia ha soccorso e trasferito al Cras WWF di Valpredina, nella Bergamasca, un adulto di gufo reale (Bubo bubo) in condizioni molto critiche. L’animale è stato immediatamente sottoposto alle cure del personale veterinario e dei tecnici del Centro ma purtroppo è deceduto dopo pochi giorni a causa delle gravi ferite riportate. Gli accertamenti radiografici effettuati hanno confermato la presenza di pallini da caccia all’interno del corpo del rapace notturno. Episodio grave. Si tratta di un episodio di estrema gravità, perché conferma la persistenza di spari illegali anche a stagione venatoria chiusa, in aree già note per l’elevata densità di illegalità venatorie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme bracconaggio, gufo reale ucciso a colpi di fucile nel Bresciano: “Episodio gravissimo”

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