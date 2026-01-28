Tre cadaveri rinvenuti nel Messinese | sono stati uccisi a colpi di fucile

Tre uomini sono stati trovati morti in una zona boscosa di Montagnareale, sulle alture che sovrastano Patti, nel Messinese. I corpi sono stati scoperti questa mattina. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se si tratta di un omicidio. Al momento, non ci sono ancora dettagli sui motivi o sui sospetti. La zona è stata sequestrata, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Tre uomini sono stati trovati morti in una zona boscosa di Montagnareale, sulle alture che sovrastano Patti, nel Messinese. A scoprire i corpi è stato un passante che stava attraversando l'area e che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Le prime verifiche indicano che i cadaveri presentano lesioni riconducibili a colpi d'arma da fuoco. L'area in cui è avvenuto il ritrovamento è abitualmente frequentata da cacciatori e, secondo quanto emerso, le tre vittime indossavano abiti da caccia ed erano residenti nella zona. Sarebbero usciti di casa in mattinata per una battuta nei boschi. Accanto a uno dei corpi i militari hanno rinvenuto un fucile, mentre sono in corso ricerche per individuare eventuali altre armi.

