Antonio Davis e Giuseppe morti a colpi di fucile | cosa sappiamo sui cadaveri nel bosco degli orrori

Da today.it 29 gen 2026

Questa mattina i corpi di Antonio, Davis e Giuseppe sono stati trovati nel bosco dei Nebrodi. Sono stati uccisi con colpi di fucile e ora la polizia indaga per capire cosa sia successo. La zona è stata isolata e si cerca di ricostruire l’accaduto. Al momento, non ci sono ancora testimoni e i familiari attendono notizie.

I tre cacciatori sono stati trovati senza vita in una zona impervia del Messinese. Una quarta persona è stata interrogata. Cosa è emerso finora Quanto accaduto sui Nebrodi, dove tre uomini sono stati trovati morti in una zona boschiva, ha tutti i contorni del giallo. Le vittime sono state identificate, si tratta di due fratelli e di un anziano, senza precedenti penali o contatti con ambienti criminali. Una quarta persona è stata sentita dai carabinieri, ma al momento non c'è una pista privilegiata. Una delle ipotesi è quella del duplice omicidio, col killer che poi si toglie la vita, ma non si esclude che ci sia la mano di un'altra persona o perfino più di una.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

