Antonio Davis e Giuseppe morti a colpi di fucile | cosa sappiamo sui cadaveri nel bosco degli orrori

Questa mattina i corpi di Antonio, Davis e Giuseppe sono stati trovati nel bosco dei Nebrodi. Sono stati uccisi con colpi di fucile e ora la polizia indaga per capire cosa sia successo. La zona è stata isolata e si cerca di ricostruire l’accaduto. Al momento, non ci sono ancora testimoni e i familiari attendono notizie.

I tre cacciatori sono stati trovati senza vita in una zona impervia del Messinese. Una quarta persona è stata interrogata. Cosa è emerso finora Quanto accaduto sui Nebrodi, dove tre uomini sono stati trovati morti in una zona boschiva, ha tutti i contorni del giallo. Le vittime sono state identificate, si tratta di due fratelli e di un anziano, senza precedenti penali o contatti con ambienti criminali. Una quarta persona è stata sentita dai carabinieri, ma al momento non c'è una pista privilegiata. Una delle ipotesi è quella del duplice omicidio, col killer che poi si toglie la vita, ma non si esclude che ci sia la mano di un'altra persona o perfino più di una. "Crivellati di colpi". Massacro nel bosco, trovati 3 cadaveri: cosa sappiamo Una scena di violenza estrema è stata trovata questa mattina in un bosco, dove sono stati rinvenuti tre cadaveri crivellati di colpi. Giallo nel Messinese, tre cacciatori trovati morti in un bosco; Giallo nel messinese: i cadaveri di tre cacciatori trovati nel bosco di Montagnareale. Due fratelli e un anziano ammazzati a fucilate. Macabro gialloTre uomini uccisi a fucilate di cui due fratelli. È un macabro giallo quello di Montagnareale, sui monti Nebrodi in provincia di Messina. Le vittime sono Davis e Giuseppe Pino, fratelli di 25 e 43 ... Cacciatori morti, l'orrore nel messinese: incidente o omicidio-suicidio dopo una lite? L'ipotesi del quarto uomoGiallo sui Nebrodi dove in una zona boschiva e impervia in contrada Caristia del Comune di Montagnareale (Messina) sono stati trovati i cadaveri di tre persone uccise con colpi di arma da ... Due di Barcellona, Davis e Giuseppe Pino, e uno di Librizzi, Antonio Gatani, i tre uomini uccisi a colpi d'arma da fuoco nei boschi di Montagnareale in provincia di Messina

