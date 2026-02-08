Padre e figlio trovati morti in casa mistero a Messina | Nessun segno di violenza L' allarme lanciato dal fratello

Una tragedia scuote il quartiere Zafferia a Messina. Un fratello ha chiamato i soccorsi quando ha trovato padre e figlio senza vita nella loro casa. Per ora, non ci sono segni di violenza, e le cause della morte restano da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Tragedia a Messina nel quartiere Zafferia, dove due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti in casa. I cadaveri sono stati trovati dagli agenti della polizia che aveva ricevuto la segnalazione dell'altro figlio della vittima che non riusciva a mettersi in contatto col padre ottantenne, che aveva problemi di salute, e col fratello cinquantenne, da un paio di giorni. Padre e figlio morti in casa Le salme sono state portate nell'obitorio dell'ospedale Papardo, dove probabilmente su disposizione della magistratura sarà effettuata l'autopsia. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza: l'ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Questa mattina a Messina, i corpi di un uomo di 90 anni e di suo figlio sono stati trovati senza vita in casa.

