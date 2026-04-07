Nella notte a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con un'arma da taglio i genitori e il fratello di 16 anni. La madre ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Il padre si trova in condizioni gravi, mentre il fratello è rimasto leggermente ferito. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulle motivazioni dietro l’esplosione di violenza.

A Fano un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne: l'allarme è stato lanciato dalla madre dell'aggressore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fano, accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte: il padre è grave, allarme lanciato dalla madre

Leggi anche: Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore nella notte a Fano: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»

Fano, 21enne accoltella genitori e il fratellino di 10 anni nella notte: sono graviI più gravi sono padre e figlio minore che sono ricoverati in prognosi riservata.

Temi più discussi: Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermato; Il pranzo della domenica da Fresca, dove si celebra l’arte dei tortellini anche fritti; Golfo di Napoli, vento forte blocca i collegamenti: corse sospese per Ischia e Procida; Bonifici bloccati da oggi, quelli istantanei sono disponibili: sistema, quanto costano e come farli.

Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: Volevo farlo da tempoDramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. tpi.it

Accoltella i genitori e il fratello di 10 anni: fermato un 21enne a FanoL'aggressione nella notte in una casa di via 12 settembre. I feriti trasportati d'urgenza all'Ospedale di Ancona: due di loro in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita ... rainews.it

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarm - facebook.com facebook

#Ritrovata la Basilica di #Vitruvio a #Fano, descritta nel De Architectura (Libro V) x.com