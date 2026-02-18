Party Come back alla Terrazza Martini

Venerdì 20 febbraio, alla Terrazza Martini, si terrà il party “Come back”. La serata è stata organizzata per riprendere gli eventi sociali dopo mesi di stop, offrendo un apericena a buffet a 20 euro e drink disponibili su prenotazione. L’obiettivo è creare un’occasione di ritrovo per gli amanti della musica e del buon cibo, in un ambiente panoramico. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere una serata tra amici, tra risate e atmosfere vivaci. La festa promette di animare la zona.

Venerdì 20 febbraio alla Terrazza Martini torna il party "Come back". Il locale vi aspetta per un apericena a buffet a 20 euro con drink su prenotazione. Dalle 21.00, lasciatevi conquistare da un ambiente raffinato ed elegante, perfetto per staccare la spina e goderti momenti in buona compagnia. Dalle 22.30 ingresso libero e tutti per ballare e le hit più belle con Andrea Pandis'jay, LeoDeejay e la voce di Alessio Parigi. Per info e prenotazioni contattare il 347 2659882.