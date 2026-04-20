Alla scoperta della Costituzione | un incontro per conoscere i propri diritti

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quartiere Resistenza organizza un incontro dedicato alla conoscenza della Costituzione italiana, rivolto ai residenti. Durante l’evento, si parlerà dei principi fondamentali stabiliti dalla legge fondamentale dello Stato e della loro applicazione nella vita quotidiana. La coordinatrice dell’iniziativa ha sottolineato che, nonostante la Costituzione rappresenti un esempio di democrazia e giustizia sociale, è poco conosciuta e spesso disapplicata.

Il Quartiere Resistenza invita i residenti ad un incontro alla scoperta della Costituzione italiana. “La nostra costituzione è un modello di democrazia e giustizia sociale - spiega la coordinatrice Gabriella Maldini - ma soffre di due problemi molto gravi: è grandemente disapplicata e sconosciuta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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