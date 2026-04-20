Alla scoperta della Costituzione | un incontro per conoscere i propri diritti

Il Quartiere Resistenza organizza un incontro dedicato alla conoscenza della Costituzione italiana, rivolto ai residenti. Durante l’evento, si parlerà dei principi fondamentali stabiliti dalla legge fondamentale dello Stato e della loro applicazione nella vita quotidiana. La coordinatrice dell’iniziativa ha sottolineato che, nonostante la Costituzione rappresenti un esempio di democrazia e giustizia sociale, è poco conosciuta e spesso disapplicata.

Il Quartiere Resistenza invita i residenti ad un incontro alla scoperta della Costituzione italiana. “La nostra costituzione è un modello di democrazia e giustizia sociale - spiega la coordinatrice Gabriella Maldini - ma soffre di due problemi molto gravi: è grandemente disapplicata e sconosciuta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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