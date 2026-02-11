Presentazione agli Eremitani del docufilm Renato Vanzelli – Personale

In occasione della mostra dedicata a Renato Vanzelli agli Eremitani, è stato presentato il nuovo docufilm “Renato Vanzelli – Personale”. Pierantonio Tanzola ha raccolto testimonianze di artisti e familiari come Marina Apollonio, Elio Armano, Alberto Biasi, Piero e Piera Brombin, e Elisabetta Vanzelli. La proiezione si è svolta nel rispetto delle norme, tra curiosità e ricordi di chi ha conosciuto da vicino il pittore e scultore veneziano.

In occasione della mostra "Renato Vanzelli (1932 – 1993). Studio d'artista", Pierantonio Tanzola ha realizzato il docufilm "Renato Vanzelli – Personale" con testimonianze di Marina Apollonio, Elio Armano, Alberto Biasi, Piero e Piera Brombin, Elisabetta Vanzelli.

