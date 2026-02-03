Margot Robbie ha fatto parlare di sé alla première parigina di

Margot Robbie è ufficialmente entrata nei panni di Cathy Earnshaw, sul set e fuori. Durante il press tour di Cime Tempestose ha indossato look teatrali che richiamano le atmosfere dell’attesissimo film di Emerald Fennell, ma a Parigi ha reso omaggio a un’altra eroina cinematografica: Rossella O’Hara di Via Col Vento. Margot Robbie di nuovo in Chanel. Alla prima di Cime Tempestose a Parigi – Hurlevent, nella traduzione francese – erano presenti la regista Emerald Fennell, Jacob Elordi e Shazad Latif. Protagonista assoluta Margot Robbie (35 anni) ha rubato la scena con un abito in velluto rosso dalla silhouette ottocentesca: corpetto aderente, gonna drappeggiata con un lungo strascico e una sottogonna bianca. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il look indossato da Margot Robbie alla prima di "Cime Tempestose" a Parigi ha lasciato tutti a bocca aperta perché si ispira... a un altro film.

