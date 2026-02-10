Margot Robbie | Un collega mi ha regalato un libro dicendo di mangiare meno

La famosa attrice Margot Robbie ha raccontato un episodio curioso sul set di un suo film. Un collega le ha regalato un libro e le ha detto di mangiare meno. La scena si è svolta durante le riprese di un film, e Robbie ha deciso di condividere questo aneddoto in modo diretto, senza giri di parole.

La star di Cime tempestose e Barbie ha raccontato un regalo assurdo che ricevette da un attore durante la lavorazione di un film. Nel corso di una avvincente video intervista con Charli XCX, che si è occupata delle musiche di Cime tempestose, Margot Robbie ha risposto ad una domanda sul peggior regalo che abbia mai ricevuto nella vita. L'attrice ha citato un regalo in particolare che le è stato donato da un collega, del tutto fuori luogo, suscitando la sua reazione risentita. Naturalmente, l'attrice non ha svelato il nome di colui che le ha fatto il regalo non gradito. Il regalo imbarazzante a Margot Robbie "Molto, molto presto nella mia carriera, un attore con cui lavoravo, un attore uomo, mi regalò un libro .

Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi.

