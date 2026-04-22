03STUDIO LAB ha presentato “Custode”, progetto che fonde arte, design e valori istituzionali, dedicato all’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) La Rotonda della Besana ha ospitato ieri sera un evento di grande suggestione nell’ambito della Milano Design Week 2026. 03STUDIO LAB ha presentato “Custode”, progetto che fonde arte, design e valori istituzionali, dedicato all’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC). Protagonisti assoluti sono stati Maurizio Scilla con le sue sculture luminose e Simone Conzato, direttore creativo dello studio, che hanno dato vita a un dialogo tra estetica contemporanea e impegno sociale. Le opere di Scilla, arrivate per la prima volta al Salone del Mobile e ora in partenza per la Design Week di Dubai, portano luce e energia positiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alla Milano Design Week il progetto "Custode"

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