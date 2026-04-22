Alla Gonnelli l' asta Dentro l' immaginario Tavole originali per fumetti animazione pubblicità e vignette

Alla Gonnelli Casa d’Aste di Firenze si terrà dal 30 aprile all’11 maggio 2026 l’asta intitolata “Dentro l’immaginario”. La mostra presenta tavole originali di fumetti, animazione, pubblicità e vignette, con una selezione di opere che coprono un arco temporale che va dal Novecento ai giorni nostri. Le opere in esposizione mostrano diverse tecniche e stili e sono state realizzate da autori di differenti epoche e origini.

Alla Gonnelli Casa d’Aste di Firenze, dal 30 aprile al 11 maggio 2026, si terrà “Dentro l’immaginario”, un’esposizione dedicata alle tavole originali per fumetti, animazione, pubblicità e vignette, con una selezione di opere che attraversano il Novecento e raccontano la costruzione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Cento tavole d’autore all’asta per salvare “Wow“Dalle tavole di Zerocalcare (al secolo Michele Rech) a quelle di Silver (Guido Silvestri) passando da Pasquale Del Vecchio, Altan e Ziche: sono più... Leggi anche: "Amavo tantissimo i fumetti. Topolino? Ci cascavo dentro" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gonnelli Casa d'Aste: Dentro l'immaginario, 30 aprile-11 maggio 2026; 'Dentro l'immaginario', tavole originali per fumetti, animazione, pubblicità e vignette. Gonnelli Casa d'Aste: Dentro l'immaginario, 30 aprile-11 maggio 2026Alla Gonnelli Casa d’Aste di Firenze, dal 30 aprile al 11 maggio 2026, si terrà Dentro l’immaginario , un’esposizione dedicata alle tavole originali per fumetti, animazione, pubblicità e vignette, ... nove.firenze.it Gonnelli mette all’asta oltre 300 lotti appartenuti al principe dei bibliofiliA Firenze, il prossimo 18 giugno, Gonnelli Casa d’Aste offrirà all’incanto una magnifica selezione di oltre 300 lotti appartenuti all’intellettuale napoletano Tammaro De Marinis (1878 – 1969), alla ... exibart.com