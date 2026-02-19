Amavo tantissimo i fumetti Topolino? Ci cascavo dentro

Perché amavo i fumetti? Perché mi affascinavano molto. Anche se non sapevo ancora leggere, passavo ore a sfogliare le pagine di Topolino, immergendomi nelle sue avventure colorate. La passione per i disegni e le storie visive mi catturava completamente. Ricordo ancora le giornate passate a osservare i dettagli delle vignette, cercando di immaginare le vicende dei personaggi. Quel modo di leggere rimane nel mio cuore e ancora oggi mi emoziona.