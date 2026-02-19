Amavo tantissimo i fumetti Topolino? Ci cascavo dentro
Perché amavo i fumetti? Perché mi affascinavano molto. Anche se non sapevo ancora leggere, passavo ore a sfogliare le pagine di Topolino, immergendomi nelle sue avventure colorate. La passione per i disegni e le storie visive mi catturava completamente. Ricordo ancora le giornate passate a osservare i dettagli delle vignette, cercando di immaginare le vicende dei personaggi. Quel modo di leggere rimane nel mio cuore e ancora oggi mi emoziona.
CITTÀ DI CASTELLO - "A me piacevano tantissimo i fumetti. Non sapevo ancora leggere ma guardavo le storie di Topolino e ci cascavo dentro. Quelle vignette erano come uno schermo cinematografico. Una storia che accadeva. Un personaggio che viveva e che mi è rimasto dentro", con queste parole tra nostalgia e passione Silvia Ziche (ospite della Mostra del Fumetto 2026 ) ha parlato nell’aula magna del Polo Tecnico Franchetti-Salviani. La celebre fumettista ha ripercorso con gli studenti le tappe fondamentali di una carriera che l’ha vista diventare un punto di riferimento assoluto nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
