Cento tavole d’autore all’asta per salvare Wow

Dalle tavole di Zerocalcare (al secolo Michele Rech) a quelle di Silver (Guido Silvestri) passando da Pasquale Del Vecchio, Altan e Ziche: sono più di cento i lotti di grandi maestri che saranno battuti il 27 febbraio con un obiettivo: salvare “Wow - Museo del Fumetto di Milano“. Ad annunciare l’appuntamento e la missione è la casa d’aste Finarte, in collaborazione con Urania Casa d’Aste. L’iniziativa intende supportare la Fondazione Franco Fossati, che ha dato vita al museo e che da anni punto di riferimento nella tutela e valorizzazione di uno dei più importanti archivi italiani dedicati alla Nona Arte, con oltre 500mila pezzi tra tavole originali, libri, periodici, rodovetri, manifesti, oggetti, documenti e edizioni rare di ogni epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Asta per salvare l’archivio: “Wow Spazio Fumetto” rimasto senza casa ora pensa alla rinascitaMilano – Un’asta benefica spunta all’orizzonte per salvare l’archivio del Museo “Wow Spazio Fumetto“, un immenso patrimonio di oltre 500mila pezzi...

