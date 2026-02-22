Esce dall'ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina | aveva il braccialetto del Campus Bio-Medico

Un uomo decede mentre cammina lungo via Laurentina a Roma, dopo essere uscito dall'ospedale. La causa sembra essere legata a un problema di salute improvviso. Passeggiando, ha accusato un malore e si è accasciato a terra, poco distante dal policlinico. Passanti hanno chiamato i soccorsi, ma per lui non c'era più niente da fare. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. La polizia indaga sulle circostanze.

