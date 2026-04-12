Prevenzione a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno

A Roma, più di trecento persone hanno partecipato questa mattina a una pedalata che ha attraversato alcune delle vie più suggestive della città, creando una lunga scia rosa nel centro storico. L'evento, promosso dal Policlinico Campus Bio-medico, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno attraverso un’attività sportiva collettiva. La manifestazione ha coinvolto cittadini di tutte le età in un percorso che unisce salute e partecipazione.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Una lunga scia rosa nel centro della Capitale. Nella mattinata di oggi più di trecento persone hanno trasformato alcune delle strade più suggestive di Roma in un percorso di sport, partecipazione e consapevolezza. È tornata così “Bicinrosa”, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione di corretti stili di vita. Arrivata alla sua nona edizione, l'iniziativa ha coinvolto cittadini di tutte le età in un percorso di circa cinque chilometri, dalle Terme di Caracalla al Colosseo, passando lungo i Fori Imperiali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno Sanita’: Campus Bio-medico, al via campagna “Marzo blu” per prevenzione tumore colon-rettoAl via “Marzo blu”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico, che rinnova il proprio... Screening cancro colon-retto: parte ‘marzo blu’, la campagna del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma(Adnkronos) – Il tumore del colon-retto è una malattia che spesso si sviluppa in silenzio, ma che può essere individuata in tempo grazie a un...