udinese juve il dato sulle partite casalinghe dei friulani che fa sorridere spalletti ecco di cosa si tratta

Durante la stagione, l'Udinese ha giocato un numero significativo di partite casalinghe, una situazione che ha suscitato un sorriso tra gli addetti ai lavori, incluso il tecnico Luciano Spalletti. La squadra friulana ha affrontato diverse gare in casa, un dato che si distingue rispetto ad altre formazioni della stessa categoria. La statistica ha attirato l’attenzione degli osservatori del campionato.

Udinese Juve, il dato sulle partite casalinghe della compagine friulana che fa sorridere mister Luciano Spalletti. Di cosa si tratta. La Juve si prepara alla delicata trasferta del ventinovesimo turno di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti sono impegnati in un serrato testa a testa con Como e Roma per la conquista di un piazzamento nella prossima Champions League. CONTINASSA JUVE LIVE La gara contro l’Udinese rappresenta un’occasione d’oro: i bianconeri possono sfruttare il momento di evidente difficoltà dei friulani tra le mura amiche. I padroni di casa hanno infatti ottenuto solo tre vittorie nelle ultime sette sfide casalinghe, nonostante i successi prestigiosi contro Napoli, Roma e Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

