Carnesecchi Juve il portiere dell’Atalanta mette d’accordo tutti ma c’è un problema per mandare avanti la trattativa Di cosa si tratta

Il portiere dell’Atalanta, Carnesecchi, è al centro di una trattativa con la Juventus. Tutti concordano sulla sua idoneità, ma si presenta un ostacolo che rallenta le negoziazioni. La questione riguarda un aspetto specifico che impedisce di portare avanti l’accordo senza ulteriori sviluppi. La trattativa resta in sospeso fino a quando non verranno risolti i dettagli ancora da definire.

Carnesecchi Juve, il portiere dell’Atalanta piace a tutti ma c’è un problema per provare a chiudere l’affare. Vediamo di cosa si tratta. La Juve programma il futuro partendo dalla porta. Luciano Spalletti ha espresso la necessità di avere un estremo difensore di caratura internazionale e affidabilità garantita, specialmente in caso di addio di Mattia Perin. L’allenatore cerca profili già pronti, divergendo dalla linea societaria orientata verso prospetti più giovani. MERCATO JUVE LIVE Secondo Tuttosport, la sintonia tra le parti sarà fondamentale per garantire una retroguardia solida. In questo scenario emerge il nome di Marco Carnesecchi, che metterebbe d’accordo tutti per doti tecniche e prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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