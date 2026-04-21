Il centrocampista della Roma ha mostrato interesse per la Juventus e ha fatto riferimento a un possibile approdo alla squadra bianconera. La società juventina ha preso nota di questa indicazione, ma non ha ancora adottato decisioni ufficiali. La trattativa tra le parti non è stata confermata e si attendono eventuali sviluppi futuri. Per ora, rimangono solo segnali di un possibile trasferimento in vista della prossima stagione.

di Angelo Ciarletta Pellegrini Juve, il centrocampista della Roma strizza l’occhio a mister Spalletti. Ecco la posizione del club bianconero in vista di giugno. La Juve ha un obiettivo chiaro: il secondo posto. Come riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti non accetta calcoli e punta dritto a scavalcare Napoli e Milan. Fin dal suo arrivo a ottobre, il mister ha trasformato l’ambiente: “Penso che potremmo rientrare nella lotta per il primo posto”, aveva dichiarato ai suoi giocatori quando la squadra faticava a trovare la vittoria. MERCATO JUVE LIVE Oggi quella scommessa ha pagato. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, la squadra esprime il miglior calcio d’Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrini Juve, il centrocampista strizza l’occhio a Spalletti. Ecco la posizione della società bianconera

Notizie correlate

Tonali Juve, l’Arsenal abbandona la corsa al centrocampista. Che cosa è successo e la posizione della società bianconeradi Redazione JuventusNews24Tonali Juve, l’Arsenal abbandona la corsa al centrocampista italiano.

Leggi anche: Zhegrova Juve, due club interessati al talento kosovaro: ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lorenzo Pellegrini: Spalletti mi vuole alla Juve? Gran rapporto con lui, ma ora sarei felice col 4° posto della Roma; Lorenzo Pellegrini alla Juventus con Spalletti? La risposta alle voci: Grande rapporto col mister, ma la mia felicità sarebbe arrivare tra le prime quattro con la Roma; Calciomercato Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: Altre cinque partite con la Roma, poi...; Pellegrini può restare alla Roma: le condizioni poste e le cifre per il rinnovo.

Lorenzo Pellegrini alla Juventus con Spalletti? La risposta alle voci: Grande rapporto col mister, ma la mia felicità sarebbe arrivare tra le prime quattro con la RomaIl contratto di Pellegrini scade il 30 giugno e Spalletti lo apprezza da sempre, ma il centrocampista dribbla le voci sulla Juventus: La mia felicità oggi sarebbe arrivare tra le prime quattro con la ... goal.com

Calciomercato Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: Altre cinque partite con la Roma, poi...Il centrocampista giallorosso è intervenuto a margine dell'evento Inside the Sport in svolgimento al Museo del calcio di Coverciano ... tuttosport.com

Juventus-Pellegrini si può fare #Tuttosport - facebook.com facebook

Lorenzo #Pellegrini a Inside The Sport 2026: " #Spalletti mi vuole alla #Juve Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è. La mia felicità oggi è arrivare con l x.com