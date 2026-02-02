Zhegrova Juve due club interessati al talento kosovaro | ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro

La Juventus ha chiarito di non aver ancora deciso il futuro di Zhegrova. Due club sono molto interessati al talento kosovaro, ma la società bianconera non ha ancora preso una decisione definitiva su una possibile cessione o un prestito. La situazione resta aperta, e nei prossimi giorni si attendono sviluppi.

