Zhegrova Juve due club interessati al talento kosovaro | ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro
La Juventus ha chiarito di non aver ancora deciso il futuro di Zhegrova. Due club sono molto interessati al talento kosovaro, ma la società bianconera non ha ancora preso una decisione definitiva su una possibile cessione o un prestito. La situazione resta aperta, e nei prossimi giorni si attendono sviluppi.
Zhegrova Juve, due club sono molto interessati al talento kosovaro: ecco la posizione della società bianconera sul suo futuro. La Juve si muove con decisione per proteggere i protagonisti della rosa dalle insidie del mercato internazionale. Secondo l’indiscrezione lanciata da Nicolò Schira su X, Edon Zhegrova è finito nel mirino di due club di Premier League. Le società inglesi hanno mostrato un forte gradimento per l’esterno offensivo, sondando il terreno in vista di un potenziale trasferimento futuro. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME Tuttavia, dalle parti della Continassa la linea è stata tracciata: la Juventus vuole trattenere il calciatore a ogni costo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zhegrova Juventus: retroscena sul futuro del kosovaro. Cosa pensa l’esterno bianconero e qual è la posizione del club dopo il suo inizio di stagione! Ultimissime
Zhegrova Juve, confermata la scelta di Spalletti: chance dal primo minuto per il kosovaro, agirà in quella posizione. La decisione
L'arrivo di Zhegrova alla Juventus si sblocca con la conferma di Spalletti: il kosovaro avrà finalmente l'opportunità di partire titolare, posizionandosi sulla fascia.
Zhegrova alla Juventus Sarebbe un colpaccio#zhegrova #juve #calciomercato
Argomenti discussi: Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Everton reject Juventus approach for Beto, Zhegrova talks don’t develop; Monaco-Juventus 0-0, gli highlights: bianconeri ai playoff; Juve-Beto, no dell'Everton al prestito: il retroscena.
Il bomber a Torino e Zhegrova in Premier: una follia della JuveFinora è stata a dir poco deludente l’avventura alla Juventus di Zhegrova. Anche con Spalletti, l’esterno kosovaro sta faticando a trovare continuità, a ritagliarsi quel ruolo da protagonista a cui ... calciomercato.it
Dall'Inghilterra: Juve-Everton, discorsi per un possibile scambio Zhegrova-Beto. Nulla di fattoJuventus ed Everton si sarebbero confrontati sulla possibilità di effetuare uno scambio Zhegrova-Beto in queste ultime ore di mercato. Stando ad indiscrezioni provenienti ... tuttojuve.com
EDON ZHEGROVA ANCORA ESCLUSO DAI TITOLARI Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno kosovaro dovrebbe partire dalla panchina anche questa sera, con McKennie largo a destra MERITEREBBE UNA MAGLIA DAL 1’ #Juventus #Zhegrova - facebook.com facebook
Sondaggio dell' #Everton per #Zhegrova La posizione della #Juve x.com
