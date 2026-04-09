Juve tutto su Alisson per la porta Il brasiliano può tornare in Italia

Alisson, portiere brasiliano, potrebbe tornare in Italia, secondo fonti vicine al club. La Juventus sta valutando il suo eventuale arrivo come nuovo numero uno, mentre Michele Di Gregorio rimane in bilico tra l’uscita e il ruolo di secondo portiere. La società bianconera sta monitorando diverse opzioni per rafforzare la posizione tra i pali, senza ancora aver preso decisioni definitive.

Torino, 9 aprile 2026 – Un rigore parato, forse, non cambierà le cose. Michele Di Gregorio resta un portiere in uscita dalla Juventus, oppure rimarrà bianconero ma per fare il secondo a un nuovo innesto. L’idea dalla Continassa è chiara e prevede l’inserimento di un portiere di esperienza, capace di guidare la difesa, di organizzarla e di costruire con i piedi, oltreché parare. Il nome è oggi racchiuso nell’ex Roma Alisson Becker, che Spalletti conosce bene dalla precedente avventura giallorossa. Troppo costosi Vicario e Carnesecchi, c Mamardashvili il futuro, Alisson via da Liverpool?. Ricambio generazionale a Liverpool, una occasione per la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, tutto su Alisson per la porta. Il brasiliano può tornare in Italia Leggi anche: Alisson Juve, il brasiliano è la grande suggestione per la porta. Le novità sul futuro dei pali bianconeri Alisson Juve, il brasiliano è l’occasione di mercato per la porta. Tutti gli aggiornamenti sul suo possibile approdo a Torinodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, il portiere brasiliano è l’occasione di mercato per l’estate. Temi più discussi: Juve, primo sì di Alisson: apre ai bianconeri, si tratta per un triennale; Juventus, Spalletti firma e detta le regole: assalto ad Alisson e la sfida all'Atletico per Ederson; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Spalletti punta forte su Alisson: due i fattori principali per la porta della Juventus del futuro. Juve, tutto su Alisson per la porta. Il brasiliano può tornare in ItaliaLa Juventus pronta a cambiare in porta, Luciano Spalletti vuole Alisson Becker. L’ex Roma potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione nonostante il contratto fino al 2027. Dirigenti al lavoro dopo ... sport.quotidiano.net Una nuova Juventus, La Gazzetta dello Sport titola: Alisson con SpallettiIl mercato estivo si scalda, con alcune big della Serie A in preda alle analisi delle prime necessità da aggiungere alle proprie rose. Con la conferma. tuttomercatoweb.com Amelia sulla corsa Champions "Credo che la Juve..." - facebook.com facebook #Paratici: "Come giudico l’affare Cristiano #Ronaldo Prezioso per la #Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l'e x.com