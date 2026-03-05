Granieri Coldiretti Lazio | Prevenzione con cura dell' alimentazione in bimbi

Granieri di Coldiretti Lazio sottolinea l'importanza di curare l'alimentazione nei bambini come forma di prevenzione. In una dichiarazione del 5 marzo, si evidenzia che aumentare le risorse dedicate alla prevenzione può contribuire a ridurre le spese sanitarie complessive. La discussione si concentra sull'importanza di interventi alimentari mirati per i più giovani.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - “Investire sulla prevenzione è l'unico modo per invertire la tendenza: più risorse sulla prevenzione significano meno spesa sanitaria”. Lo ha detto David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, partecipando, oggi a Roma, al convegno sul ruolo della Regione Lazio sulla prevenzione e lotta all'obesità, esprimendo apprezzamento per il percorso avviato dalle istituzioni e per la sperimentazione regionale illustrata nel corso dell'incontro. “Se vogliamo che la sperimentazione produca risultati concreti dobbiamo agire su tre elementi - ha spiegato - Il primo riguarda le mense scolastiche. Dobbiamo intervenire anche lì perché, se ci limitiamo a curare chi ha già il problema, ma non agiamo sull'alimentazione dei più giovani, rischiamo di non prevenire nuovi casi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

