Il precedente intervento di un ex presidente davanti ai sostenitori di un’organizzazione conservatrice ha riacceso l’attenzione sui cosiddetti UAP, i fenomeni aerei non identificati. La Casa Bianca ha ordinato la pubblicazione di alcuni documenti, citando la presenza di file ritenuti interessanti. Questa decisione si inserisce in un contesto in cui il fenomeno continua a essere oggetto di discussioni pubbliche e politiche.

Basta un intervento a Phoenix davanti ai sostenitori conservatori di Turning Point USA per riportare gli Ufo, o meglio gli Uap come li definisce ormai la burocrazia americana, al centro del dibattito politico statunitense. Donald Trump ha rilanciato la promessa di rendere pubblici documenti governativi sui fenomeni aerei non identificati, assicurando che il processo è già in corso e che le prime pubblicazioni arriveranno “ molto, molto presto “. Le parole del presidente degli Stati Uniti hanno il sapore di un annuncio epocale, eppure si inseriscono in una strategia più ampia di declassificazione che Trump stesso aveva avviato già a febbraio....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alieni, Trump ordina la pubblicazione dei documenti: “Abbiamo trovato file interessanti”

Trump annuncia pubblicazione dei file su UFO

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Argomenti più discussi: Trump torna a occuparsi anche di Ufo: Abbiamo documenti interessanti, presto li divulgheremo; Trump rilancia sull’esistenza degli alieni: Abbiamo trovato file interessanti; Trump dichiara che la revisione sugli UFO ha portato alla luce documenti interessanti; Il silenzio sugli UFO e l’ombra lunga degli scienziati scomparsi.

Come gli alieni vedono la Terra Fonte: Terrible Maps (Twitter) - facebook.com facebook

#SaveTheDate Ci sono alieni nelle nostre acque. Non vengono dallo spazio, ma da altri luoghi. Come sono arrivati Sabato #18aprile, dalle 16.00, al Villaggio per la Terra di #Roma i nostri esperti parleranno di specie aliene, plastiche e balneazione nel #Laz x.com