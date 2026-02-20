Donald Trump ha richiesto al Pentagono di rendere pubblici i file top secret sugli UFO e gli alieni, alimentando il dibattito pubblico sulla presenza extraterrestre. La sua richiesta nasce dalla crescente attenzione sui documenti riservati, che potrebbero svelare dettagli mai divulgati sulla ricerca di vita oltre la Terra. Il presidente ha insistito affinché vengano declassificati e condivisi con il pubblico, in modo trasparente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra esperti e appassionati, mentre si attende una risposta ufficiale dal governo.

Nuovo capitolo nel dibattito americano su vita extraterrestre e oggetti volanti non identificati. E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non può di certo restarne fuori, tanto da annunciare di aver chiesto al Pentagono di avviare il processo per individuare e rendere pubblici tutti i documenti governativi relativi alla ricerca di vita aliena, agli Uap (fenomeni aerei non identificati) e agli Ufo. L’iniziativa arriva dopo che alcune dichiarazioni dell’ex presidente Barack Obama sono diventate virali scatenando non poca curiosità. Intervenendo in un podcast condotto dal compositore Brian Tyler, Obama riposnde a una domanda sull’esistenza degli alieni affermando: “Sono reali, ma non ne ho mai visto uno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alieni e ufo, Trump chiede al Pentagono pubblicazione dei file top secret

Leggi anche: Trump ordina al Pentagono di pubblicare i file relativi agli UFO e agli alieni

Leggi anche: Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

UFO: Trump Potrebbe Fare un Annuncio Storico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.