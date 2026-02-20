Ufo Trump annuncia la pubblicazione dei documenti riservati del governo | Incredibile interesse verso gli alieni
Donald Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti riservati del governo sugli Ufo, dopo aver notato un forte entusiasmo tra il pubblico. La decisione arriva in risposta alla richiesta di trasparenza e mira a svelare dettagli fino ad ora nascosti. Il presidente ha spiegato di aver ordinato al Pentagono di condividere tutte le informazioni disponibili, alimentando così la curiosità di appassionati e scettici. La pubblicazione dei documenti è prevista entro poche settimane e potrebbe cambiare il modo in cui si guarda al fenomeno.
Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Pentagono la pubblicazione di tutti i documenti sugli Ufo, “sulla base dell’incredibile interesse emerso”. In un post su Truth del 19 febbraio, il Presidente americano ha scritto di aver sollecitato il segretario della Difesa Pete Hegseth e ad altri esponenti dell’amministrazione ad “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”. Nei giorni scorsi, un commento di Barack Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
TRUMP WILL DECLASSIFY UFO FILES IN 2025 PEOPLE BETTING ON IT
