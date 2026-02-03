Alice nel Paese delle Meraviglie | la favola amata da grandi e piccini al Teatro Apparte

Il Teatro Apparte di Palermo apre le sue porte il 7 e 8 febbraio 2026 per portare in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Lo spettacolo, pensato per i più piccoli ma adatto anche agli adulti, trasporta il pubblico in un mondo fantastico dove tutto può succedere. La favola amata da generazioni torna a vivere sul palco, promettendo un’esperienza magica e coinvolgente per grandi e piccini.

Il 7 e 8 febbraio 2026 il Teatro Apparte di Palermo apre le porte a uno dei racconti più amati di sempre con “Alice nel Paese delle Meraviglie”, spettacolo pensato per incantare i bambini e coinvolgere anche gli adulti in un viaggio dove nulla è come sembra.L’evento rientra nella rassegna “Fiabe.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su AliceNelPaeseDelleMeraviglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Alice nel Paese delle Meraviglie (film 1951) TRAILER ITALIANO

Ultime notizie su AliceNelPaeseDelleMeraviglie

Argomenti discussi: Alice nel Paese delle Meraviglie - Dive in Wonderland - Film (2025); Al Corsini. Alice nel paese delle meraviglie – Il Musical; Archivio Spettacoli 2025/2026; Oltre il buio della memoria: Nel paese delle meraviglie la fragilità si trasforma in arte - AgrigentoNotizie.

Alice nel Paese delle Meraviglie - Dive in WonderlandLise Azumino è appena uscita dall'università e non riesce a trovare lavoro. Le sta provando tutte, ma ai colloqui viene sempre scartata. Si sente un fallimento. Peggio: si sente sbagliata e invisibile ... mymovies.it

160 anni di «Alice nel Paese delle Meraviglie»: un viaggio tra letteratura, cinema e cocktail esclusiviCorreva l’anno 1865 quando Charles Lutwidge Dodgson, meglio noto con lo pseudonimo Lewis Carroll, pubblicò per la prima volta Alice’s Adventures in Wonderland (in italiano Le avventure di Alice nel ... panorama.it

Venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20:30 presso il Teatro Apparte Palermo, andrà in scena Rosso come l'amore, l'evento solidale organizzato da Io Barcollo ma non MOLLO!® che attraverso tutte le Arti, rende omaggio alle vittime di violenza e aiuta concretame - facebook.com facebook