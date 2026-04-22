Alfonsine | la Marini Spa annuncia tagli al personale

A Alfonsine, la Marini Spa ha annunciato il ritiro dei licenziamenti e ha proclamato uno sciopero di otto ore. La decisione è stata comunicata nel contesto di un possibile interesse a ridimensionare il personale. La situazione ha portato a uno stato di agitazione tra i lavoratori, che hanno deciso di manifestare il loro disappunto attraverso lo sciopero. La questione riguarda direttamente i dipendenti coinvolti e le modalità di gestione della crisi aziendale.

Alfonsine (Ravenna), 22 aprile 2026 – Ritiro dei licenziamenti e s tato di agitazione con un pacchetto di 8 ore di sciopero. A chiederlo sono la Rsu aziendale, unitamente a Fim Fiom e Uilm territoriali, dopo che oggi la direzione aziendale di Marini spa, azienda di Alfonsine leader nella produzione di impianti per conglomerati bituminos, ha comunicato alla stessa Rsu il licenziamento individuale di quattro tra lavoratrici e lavoratori. “Tale decisione – osservano Rsu e sindacati - risulta essere, oltre che inaccettabile, anche del tutto incomprensibile. L’azienda, in un recente incontro svoltosi lo scorso 18 marzo, aveva descritto un andamento aziendale con carichi di lavoro assicurati almeno fino alle fine del mese di giugno e non aveva in alcun modo dato ad intendere alcun problema sul mantenimento de i livelli occupazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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