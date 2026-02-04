Jeff Bezos annuncia un taglio di personale al Washington Post. Il giornale, uno dei più antichi e rispettati negli Stati Uniti, riduce drasticamente il suo organico in un’operazione definita da Bezos come un “reset strategico”. La decisione arriva dopo un’analisi approfondita delle priorità dell’azienda, che punta a rinnovarsi e adattarsi alle nuove sfide del settore. La riduzione del personale coinvolgerà una parte significativa della redazione e degli altri settori, senza ancora precisare i numeri esatti. La notizia ha già fatto discutere tra i giornalisti e gli addetti

Washington, 4 febbraio 0226 – Tagli in arrivo al Washington Post, uno dei uno dei più autorevoli e antichi quotidiani statunitensi di proprietà del multimiliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Al Wp sta per iniziare una stagione di licenziamenti, con la ristrutturazione di alcune redazioni, come sport e cultura. Le indiscrezioni circolavano da giorni e oggi è arrivata la conferma ufficiale dal direttore esecutivo Matt Murray, che ha annunciato i tagli in una videochiamata con i dipendenti. "Stiamo intraprendendo un a mpio reset strategico con una significativa riduzione del personale ”, ha detto Murray, secondo quanto riferiscono i media americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bezos annuncia tagli al Washington Post. "Reset strategico e significativa riduzione del personale"

Il Washington Post sta vivendo giorni difficili.

