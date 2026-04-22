Alfa Romeo 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Alfa Romeo ha annunciato l’arrivo di nuovi modelli per il 2026, tra cui una versione elettrica della Stelvio prevista entro la fine dell’anno. Sono stati pubblicati dettagli sui prezzi e le caratteristiche di tutte le vetture in produzione, offrendo un quadro completo delle opzioni disponibili per i clienti. L’azienda ha comunicato ufficialmente questa pianificazione attraverso un aggiornamento datato 22 aprile 2026.

Aggiornato 22 aprile 2026: Alfa Romeo conferma l’arrivo della nuova Stelvio elettrica entro fine 2026 sulla piattaforma STLA Large di Stellantis e della nuova Giulia elettrica nel 2027, mentre il listino attuale resta quattro modelli: Junior (B-SUV), Tonale (C-SUV), Giulia (berlina D) e Stelvio (SUV D). La gamma termica si esaurisce progressivamente, il Quadrifoglio V6 biturbo resta l’ultimo baluardo del motore a benzina sportivo. Leggi anche: Fiat 2026 gamma · Peugeot gamma · Jeep gamma Alfa Romeo è il brand sportivo premium del gruppo Stellantis. La gamma 2026 è compatta: due SUV di segmento B e C (Junior e Tonale) costruiti su piattaforma CMP condivisa con Fiat 600, Jeep Avenger e Peugeot 2008, più due modelli storici di segmento D (Giulia e Stelvio) ancora su piattaforma Giorgio a trazione posteriore.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Alfa Romeo 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Alfa Romeo 166 Diesel 2026 È TORNATA! Lusso, Potenza e PREZZO SHOCK che DISTRUGGE la Concorrenza! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alfa Romeo al Salone di New York presenta nuova Tonale e rilancia Stelvio; Alfa Romeo al Salone dell'Automobile di New York; Offerte Alfa Romeo, promozioni folli ad aprile 2026: fino a 17.800 euro di sconto; Alfa Romeo al NYIAS 2026, le novità. Alfa Romeo Driving Academy: l’eccellenza della Motor ValleyAlfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. Corsi di guida sicura e sportiva a Varano de' Melegari ... rumors.it Nuova Alfa Romeo Stelvio: tutto quello che sappiamo su design, motori, piattaforma e prezzi del futuro SUV ad un mese dal piano di FilosaNuova Alfa Romeo Stelvio è una delle vetture più attese in assoluto tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà sul mercato da qui al 2030. Il suo debutto salvo cambiamenti avverrà nel 2028 come confe ... clubalfa.it